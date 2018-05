Hopp rät Nagelsmann zu Geduld vor Wechsel zu Top-Club

vor 19 Min.

Mäzen Dietmar Hopp rät Trainer Julian Nagelsmann, dem Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim auch über die kommende Saison hinaus treu zu bleiben.

"Er kann auch mit 40 noch große Vereine trainieren", sagte Hopp dem "Kicker" über den 30 Jahre alten Chefcoach der Kraichgauer. "Wir haben zwar überschaubare finanzielle Mittel, aber sportlich sind wir ja jetzt auch kein kleiner Club. Wenn wir unseren Erfolg in der neuen Saison noch mal bestätigen könnten, glaube ich, dass das für ihn auch ein Zeichen wäre", fügte der 78 Jahre alte Hopp hinzu.

Nagelsmann führte die Hoffenheimer in der abgelaufenen Saison als Tabellendritter in die Champions League. Der umworbene Trainer hat bei dem Verein einen Vertrag bis 2021, besitzt aber schon Ende der kommenden Spielzeit eine Ausstiegsklausel. In den vergangenen Monaten war über einen Wechsel zum FC Bayern oder Borussia Dortmund spekuliert worden, auch der FC Arsenal galt als interessiert.

Nagelsmann selbst hatte jüngst über seine langfristigen Karrierepläne gesagt: "Wenn ich es mir erlauben kann, ist es mein Traum, mit 40, 50 noch einmal etwas anderes zu machen in meinem Leben, als nur am Fußballplatz zu stehen." Auch Hopp hält einen Verbleib des Trainers in Hoffenheim für weitere zehn Jahre für unwahrscheinlich. "Das habe ich nur mal so in den Raum gestellt, das wird ganz bestimmt nicht passieren", sagte Hopp. (dpa)

