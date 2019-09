vor 40 Min.

Hummels fällt gegen Werder Bremen aus

Dortmund (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im Spiel gegen den SV Werder Bremen nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" auf Weltmeister Mats Hummels verzichten.

Der Ex-Nationalspieler fällt wegen muskulärer Probleme aus und steht nicht im Kader für die Partie am Samstagabend (18.30 Uhr), berichtete die Zeitung.

Hummels war zuletzt in starker Form, beim 2:2 auswärts gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Sonntag aber aufgrund von Rückenproblemen ausgewechselt worden. Der 30-Jährige hatte noch auf einen Einsatz gegen Werder gehofft. Dies zerschlug sich demnach aber am Freitag. Wahrscheinlich rückt für Hummels Julian Weigl in die Innenverteidigung. (dpa)

Meldung der Ruhr Nachrichten

