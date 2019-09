vor 3 Min.

Jean Zimmer fällt für Fortuna Düsseldorf aus

Fortuna Düsseldorf muss bis auf Weiteres ohne Fußball-Profi Jean Zimmer auskommen.

Wie der Bundesligist mitteilte, zog sich der 25 Jahre alte Defensivspieler bereits am 28. September einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Deswegen fehlte Zimmer bei der 1:2-Heimniederlage der Fortuna am Sonntag gegen den SC Freiburg. Alfredo Morales und Oliver Fink haben dagegen ihre Verletzungen auskuriert und nahmen am Montag wieder am Mannschaftstraining teil. (dpa)

Vereinsmitteilung

Themen folgen