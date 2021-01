vor 53 Min.

Kehl zu BVB-Ambitionen: Dinge erst nach und nach angehen

Dortmunds Leiter Lizenzbereich, Sebastian Kehl, steht vor einem Spiel am Spielfeldrand.

Borussia Dortmunds Lizenzspielerchef Sebastian Kehl hat sich zurückhaltend zu möglichen Titelambitionen in dieser Saison geäußert.

"Wir wissen auch, bevor wir über die ganz großen Dinge reden, dass wir Stück für Stück Leistung zeigen müssen", sagte der einstige BVB-Kapitän im TV-Sender Sky vor dem Heimspiel gegen den FSV Mainz 05. "Wir müssen unsere Heimserie verbessern", forderte Kehl und verwies auf die Möglichkeit der Dortmunder, sich nach der Leverkusener 0:1-Niederlage bei Union Berlin in der Tabelle zu verbessern.

"Wir sollten die Dinge erst nach und nach angehen und nicht von Dingen reden, die im Mai oder wann auch immer passieren", ergänzte Kehl und bezog dies anschließend auch auf den DFB-Pokal, in dem Cupverteidiger FC Bayern München das Achtelfinale verpasst hat. Mit dem Szenario eines Pokal-Erfolges habe man sich jetzt nicht beschäftigt, sagte Kehl und verwies auf die Spiele in der Fußball-Bundesliga und der Champions League. "Sicher ist es auch unser Ziel, nach Berlin zu fahren", betonte Kehl aber mit Blick auf das DFB-Pokalfinale in der Hauptstadt.

