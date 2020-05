vor 33 Min.

"Kicker": Zehn Millionen Euro fehlen noch für Sané-Transfer

Der Transfer von Nationalspieler Leroy Sané von Manchester City zum FC Bayern München rückt nach Informationen des "Kicker" näher.

Das Magazin berichtet in seiner Ausgabe vom Donnerstag, dass Sané den Münchnern in der Gehaltsfrage entgegen gekommen sei und einen Fünfjahresvertrag erhalten solle. Bei der Ablöse gebe es noch eine Differenz von zehn Millionen Euro. So soll der deutsche Rekordmeister 40 Millionen Euro geboten haben, während der Club von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola 50 Millionen Euro für den Flügelstürmer haben möchte. (dpa)

