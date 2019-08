07:15 Uhr

Kohfeldt: Noch kein Vollzug bei Toprak-Transfer

Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt hat den von verschiedenen Medien schon als perfekt gemeldeten Wechsel von Dortmunds Abwehrspieler Ömer Toprak zum Fußball-Bundesligisten noch dementiert.

Der Bremer Trainer bestätigte allerdings das Interesse am 30-Jährigen und hätte ihn "gerne in meiner Mannschaft". "Wenn wir ihn verpflichten würden, wäre er ein großer Gewinn. Er ist ein sehr, sehr gute Innenverteidiger auf Top-Niveau in der Bundesliga", sagte Kohfeldt nach dem 6:1-Erfolg im DFB-Pokal gegen Atlas Delmenhorst.

Laut "Bild"-Zeitung soll Toprak einen Zweijahresvertrag plus Option in Bremen erhalten. Als Ablöse ist eine Summe zwischen fünf und sechs Millionen Euro im Gespräch. (dpa)

Themen Folgen