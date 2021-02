16:09 Uhr

Kruse gegen Freiburg im Kader - Karius wohl wieder im Tor

Dem Comeback von Max Kruse für Union Berlin nach elf Wochen Verletzungspause steht nichts mehr im Weg.

Der 32 Jahre alte Offensivstar gehört zum Kader des Fußball-Bundesligisten, der zum Auswärtsspiel beim SC Freiburg reiste.

Kruse hatte sich Anfang Dezember einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen und seitdem pausieren müssen. Trainer Urs Fischer hatte am Donnerstag betont, dass eine Kadernominierung kurzfristig vor der Abreise erfolgen werde. Ein Startelf-Einsatz gilt aber noch als ausgeschlossen.

Torhüter Andreas Luthe trat nach dpa-Informationen nicht die Reise mit der Mannschaft nach Freiburg an. Alle Anzeichen deuten daraufhin, dass am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Freiburg erneut Loris Karius im Tor der Eisernen stehen wird. Stammtorwart Luthe hatte bereits die Partie gegen Schalke 04 (0:0) am vergangenen Samstag aus privaten Gründen nicht bestreiten können.

