vor 33 Min.

Kruse stellt Rekord ein: 16 Elfmeter, 16 Mal erfolgreich

Hat wieder einen Elfmeter verwandelt: Max Kruse feiert sein Tor zum 4:0 per Elfer.

Ex-Nationalspieler Max Kruse hat einen Rekord in der Fußball-Bundesliga eingestellt.

Der 32 Jahre alte Neuzugang des 1. FC Union Berlin verwandelte im Heimspiel der Eisernen im Stadion An der Alten Försterei gegen Rückkehrer Arminia Bielefeld auch seinen 16. Elfmeter in der Fußball-Bundesliga - Fehlschüsse Fehlanzeige. Er zog damit mit Jochen Abel gleich, der Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre 16 Elfmeter in der Bundesliga für den VfL Bochum und den FC Schalke 04 verwandelt hatte.

