Labbadia an Hertha-Profis: "Mehr aus sich herausholen"

Berlin (dpa) – Trainer Bruno Labbadia hat nach dem enttäuschenden Saisonstart die Profis von Fußball-Bundesligist Hertha BSC in die Pflicht genommen.

"Es muss jeder Spieler mehr aus sich herausholen, das ist ganz entscheidend", sagte der 54-Jährige am Dienstag in einer Online-Medienrunde: "Wir haben eine Mannschaft, die noch vieles lernen muss." In entscheidenden Situationen nehme sich "zu oft jemand raus", bilanzierte Labbadia vor dem neunten Spieltag, an dem es für die Berliner am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) zu Bayer Leverkusen geht.

Mit sieben Punkten liegt Hertha als Tabellen-13. hinter den eigenen Erwartungen zurück. Grund zur Panik sieht Labbadia aber auch nach dem 2:5 am vergangenen Samstag gegen Borussia Dortmund nicht. "Ich kann nicht sagen, dass es rein am Engagement liegt. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie nicht wollen", sagte der ehemalige Profi.

