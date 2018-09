21:50 Uhr

Leipzig-Trainer Rangnick streicht Augustin und Mukiele Bundesliga

Trainer Ralf Rangnick hat nach Informationen der "Bild am Sonntag" die beiden französischen Fußball-Profis Nordi Mukiele und Jean-Kévin Augustin aus dem Kader von RB Leipzig für das Bundesliga-Spiel bei Eintracht Frankfurt gestrichen.

Der 60-Jährige reagierte damit auf das Fehlverhalten des 20 Jahre alte Mukiele und des ein Jahr älteren Augustin vor dem Europa-League-Spiel am vergangenen Donnerstag gegen RB Salzburg (2:3). Statt den beiden Jung-Stars soll der Trainer die U19-Spieler Niclas Stierlin und Erik Majetschak zur Partie beim deutschen Pokalsieger am Sonntag (18.00 Uhr) mitgenommen haben.

Mukiele und Augustin zählen zu den Stammkräften der Sachsen. Beide sollen laut "Bild" (Samstag) am Donnerstag vor der Partie gegen die Salzburger zu spät zum Umziehen in die Kabine gekommen sein. Während der Rest der Mannschaft bereits den Rasen verlassen hatte, sollen sie mit ihren Handys noch auf der Trainerbank der Red Bull Arena gesessen haben. Handys sind nach den vereinsinternen Regeln auch in dieser Phase untersagt. Mukiele und Augustin kassieren laut "Bild am Sonntag" noch eine Geldstrafe in fünfstelliger Höhe.

Einen Tag nach dem desaströsen Spiel gegen den österreichischen Meister und ehemaligen Bruder-Club hatte Rangnick in einer Wutrede Sanktionen gegen Spieler angekündigt, ohne deren Namen zu nennen. (dpa)

Daten und Fakten zu RB Leipzig auf bundesliga.de

Informationen auf RB-Homepage

RB Leipzig bei Twitter

RB Leipzig bei Facebook

RB Leipzig bei Instagram

Neuigkeiten auf RB-Homepage

Bericht bei bild.de - Bezahlschranke

Themen Folgen