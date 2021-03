vor 17 Min.

Leipzig-Verteidiger Konaté vor Wechsel nach Liverpool

Mit Ibrahima Konaté könnte ein weiterer Innenverteidiger RB Leipzig im Sommer verlassen.

Nach dem Weggang des Franzosen Dayot Upamecano zum FC Bayern München kann auch dessen Landsmann Ibrahima Konaté den sächsischen Fußball-Bundesligisten dank einer Ausstiegsklausel vorzeitig verlassen. Wie das Portal "The Athletic" berichtet, befindet sich der FC Liverpool kurz vor einer Verpflichtung des 21-jährigen Konaté. Die Verhandlungen sollen bereits "weit fortgeschritten" sein.

Das Team von Jürgen Klopp soll auch an Upamecano Interesse gehabt haben, war dann aber gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern chancenlos. Nun soll wohl Konaté her, der eine Ausstiegsklausel von rund 40 Millionen Euro haben soll. Diese Option könnten die Reds in diesem Sommer ziehen. In der laufenden Saison absolvierte Konaté nur neun Bundesliga-Spiele. Erst wurde er von einem Muskelfaserriss gestoppt, dann zog er sich im Januar eine Sprunggelenkverletzung zu. Zuletzt kämpfte sich der 2017 ablösefrei vom FC Sochaux gekommene Verteidiger wieder in den Kader zurück. Der Vertrag bei RB läuft noch bis zum 30. Juni 2023.

RB hatte vor einer Woche die Verpflichtung des französischen Verteidigers Mohamed Simakan (Racing Straßburg) bekanntgegeben. Zudem hatte der Verein bereits im September 2020 Josko Gvardiol (Dinamo Zagreb) als Abwehrtalent für die neue Saison verpflichtet.

© dpa-infocom, dpa:210329-99-11923/3 (dpa)

Daten und Fakten zu RB Leipzig auf bundesliga.de

Informationen auf RB-Homepage

RB Leipzig bei Twitter

RB Leipzig bei Facebook

RB Leipzig bei Instagram

Neuigkeiten auf RB-Homepage

Berich über Konaté

Themen folgen