vor 18 Min.

Mainz-Stürmer Awoniyi fällt mindestens zwei Spiele aus

Stürmer Taiwo Awoniyi wird Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 nach seiner schweren Gehirnerschütterung mindestens in den kommenden beiden Spielen fehlen.

Dies sagte Sport-Vorstand Rouven Schröder in einer Videoschalte.

"Er ist noch unter Beobachtung. Es gibt einen Stufenplan, wenn du eine starke Gehirnerschütterung hast. Du musst gewisse Dinge vollziehen. Diese Woche können wir definitiv nicht mehr mit ihm planen", sagte Schröder vor den Spielen bei Borussia Dortmund (Mittwoch) und gegen Werder Bremen (Samstag).

Der 22 Jahre junge Nigerianer musste am Sonntag zunächst zur Beobachtung ins Krankenhaus. Schröder sagte, man habe die Szene mit dem Deutschen Fußball-Bund am Montag noch einmal nachbesprochen. Awoniyi sagte, es habe "ein bisschen gedauert, bis ich mich wieder an alles erinnern konnte. Aber ich fühle mich jetzt schon viel besser".

Nach der 0:1-Niederlage gegen Augsburg befinden sich die Rheinhessen im Bundesliga-Abstiegskampf. Trotz des schweren Restprogramms mit Dortmund, Bremen und Bayer Leverkusen ist Schröder weiter optimistisch. "Wir sind trotz allem noch drei Punkte vor Bremen und Düsseldorf", betonte der Funktionär. Vor zwei Jahren befand sich Mainz in einer ähnlichen Situation und machte anschließend mit Siegen gegen Leipzig und in Dortmund den Klassenverbleib perfekt. (dpa)

Kader Mainz 05

Spielplan Mainz 05

Stimmen zum Spiel auf mainz05.de

Themen folgen