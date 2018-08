vor 34 Min.

Medien: Torwart Trapp vor Rückkehr zu Eintracht Frankfurt Bundesliga

Der deutsche Fußball-Pokalsieger Eintracht Frankfurt steht offenbar vor einer Rückholaktion seines ehemaligen Keepers Kevin Trapp.

Dies berichteten mehrere Medien, darunter die "Frankfurter Rundschau".

Demnach befinde sich der 28-Jährige bereits in der Stadt. Weil Trapp bei Paris Saint-Germain hinter Gianluigi Buffon und Alphonse Areola derzeit nur dritter Torwart ist, wäre eine Leihe denkbar. Eintracht Frankfurt gab auf Nachfrage keinen Kommentar dazu ab. "Wir haben nichts zu vermelden", hieß es.

Am Mittwoch war der Schlussmann, der bereits drei Länderspiele für die DFB-Elf absolvierte, noch mit einem Wechsel zum OGC Nizza in Verbindung gebracht worden. Der gebürtige Saarländer hatte die Eintracht im Sommer 2015 in Richtung Paris verlassen. (dpa)

Informationen zur Europa-League-Auslosung

Kader Eintracht Frankfurt

Frankfurter Rundschau zu Trapp

Themen Folgen