vor 55 Min.

"Mirror": Manchester United will BVB-Youngster Sancho

Steht offenbar in seiner englischen Heimat hoch im Kurs: BVB-Youngster Jadon Sancho.

Manchester (dpa) - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United ist laut einem Bericht der Boulevardzeitung "Mirror" an einer Verpflichtung des Dortmunders Jadon Sancho interessiert.

Man United sei "bereit, die Forderungen von Borussia Dortmund zu erfüllen, um Jadon Sancho zu verpflichten", hieß es in dem Bericht, in dem über eine Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Pfund (ca. 116 Millionen Euro) spekuliert wird.

Sancho war 2017 vom United-Rivalen Manchester City nach Dortmund gewechselt. Der 19 Jahre alte Offensivspieler absolvierte für den Borussia Dortmund bereits mehr als 50 Bundesliga-Spiele und schaffte in dieser Zeit auch den Sprung zur englischen Nationalelf, für die er bisher zehnmal zum Einsatz kam. Bei Englands Topclubs soll Sancho schon länger auf dem Zettel stehen. (dpa)

Mirror-Bericht

