Nächstes Saison-Aus: Darida fällt wegen Knieverletzung aus

Bundesliga

Heiße Handspiel-Debatte im Liga-Endspurt - "Gedanken machen"

"Dumm, dumm, dumm." BVB-Coach Favre hat sein Urteil zur Handregel längst gefällt. In der Fußball-Bundesliga wird weiter diskutiert, wie der Saison-Aufreger zu lösen ist. Der DFB sieht seine Schiedsrichter zu Unrecht in der Kritik. Im Juni tritt eine Änderung in Kraft.