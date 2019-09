vor 18 Min.

"Neue Arbeitsebene": Salihamidzic freut sich auf Kahn

Früher im Trikot, bald in Anzug zusammen beim FC Bayern: Oliver Kahn (r) und Hasan Salihamidzic.

Sportdirektor Hasan Salihamidzic erwartet beim FC Bayern eine gute Zusammenarbeit mit dem designierten Vorstandschef Oliver Kahn.

Es werde "so oder so eine gute Geschichte mit uns beiden werden. Olli und ich haben neun Jahre zusammen für den FC Bayern gespielt", sagte der 42 Jahre alte Salihamidzic im "Kicker"-Interview. "Wir kennen uns sehr gut und kommen prima miteinander zurecht. Jetzt betreten wir eine neue Arbeitsebene. Darauf freue ich mich."

Kahn bekommt vom 1. Januar 2020 an einen Platz in der Chefetage des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Nach zwei Jahren soll der 50-Jährige den Posten als Bayern-Boss des am 31. Dezember 2021 ausscheidenden Karl-Heinz Rummenigge übernehmen.

Salihamidzic hatte schon Ende vergangenen Jahres erklärt, unter einem anderen Sportvorstand nicht arbeiten zu wollen. "Das hatte mit Olli überhaupt nichts zu tun", stellte Salihamidzic nochmals klar. "Ich fülle schon jetzt als Sportdirektor das Aufgabenfeld eines Sportvorstandes aus. Meine Aussage steht weiterhin, unverrückbar."

Der noch amtierende Präsident Uli Hoeneß hatte am Freitag erklärt, dass Salihamidzic im Verein "sehr positiv" gesehen werde. Dessen Dreijahresvertrag läuft Ende der Saison aus.

"Es wird sicherlich in den nächsten Monaten bis zur Hauptversammlung noch eine Aufsichtsratsitzung gegeben. Da wird darüber gesprochen, ob er zum Sportvorstand wird oder nicht", hatte Hoeneß angekündigt. Die Position des Sportvorstandes ist beim deutschen Rekordmeister seit dem Rückzug von Matthias Sammer vor drei Jahren unbesetzt.

"Bisher gab es noch keine Gespräche", sagte Salihamidzic über seinen auslaufenden Vertrag. "Es war bisher auch keine Zeit. Wir haben uns hier alle sehr um Transfers und die Saisonvorbereitung gekümmert. Ich bin da entspannt." (dpa)

