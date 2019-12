vor 24 Min.

Neuer stürzt sich in München ins Christmas-Shopping

Auch in der vollen Münchner Innenstadt zu finden: Christmas-Shopper Manuel Neuer.

Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer (33) bestellt Weihnachtsgeschenke nicht nur online, sondern scheut trotz seines Promi-Status auch nicht Einkäufe in der vollen Münchner Innenstadt.

"Wenn ich mich ins Christmas-Shopping stürze, ist mir bewusst, dass mich die Leute ansprechen könnten und nach einem Foto fragen", sagte der Kapitän des FC Bayern München dem "Kicker": "Man muss wissen, was einen erwartet." Das Weihnachtsfest selbst feiert Neuer grundsätzlich mit der Familie: "Am Heiligen Abend gehe ich in die Kirche. Es ist für mich ein besinnliches, ruhiges Fest, ganz normal." (dpa)

