15:34 Uhr

"Neuland": Fangesänge über Lautsprecher in Düsseldorf?

Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf denkt über Alternativen bei der Fan-Unterstützung im Geisterspiel gegen den SC Paderborn nach.

So könnte die Lautsprecheranlage das Stadion mit Anfeuerungsrufen und Fangesängen beschallen. "Das ist eine Überlegung. Wir werden das vorher ausprobieren", verriet Trainer Uwe Rösler. Beim wichtigen Duell mit dem Abstiegskonkurrenten (20.30 Uhr/ DAZN) sind am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) erstmals in der Düsseldorfer Arena wegen der Ausbreitung des Coronavirus keine Zuschauer zugelassen.

"Für mich ist das komplettes Neuland. Das habe ich noch nie erlebt", meinte Rösler. "Wir versuchen uns genauso wie immer vorzubereiten und alles andere auszublenden. Wir müssen die Gegebenheiten akzeptieren", sagte Fortunas Cheftrainer. Der 51-Jährige wies nach der kompletten Meisterschaftsabsage im Eishockey auch auf eine ungewisse Zukunft hin. "Wir wissen nicht, was kommt. Wir müssen jedes Spiel nehmen als sei es das letzte" meinte Rösler. (dpa)

Vorbericht Vereins-Homepage

Themen folgen