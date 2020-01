vor 38 Min.

Perfekt: Hoffenheimer Vogt auf Leihbasis zu Werder

In der Rückrunde Teamkollegen: Werders Milot Rashica (l) und Kevin Vogt.

Werder Bremen hat den ersten Winter-Neuzugang perfekt gemacht.

Die stark abstiegsbedrohten Bremer einigten sich mit Kevin Vogt von der TSG 1899 Hoffenheim auf einen Wechsel an die Weser, wie der Club mitteilte.

Der 28-Jährige wird bis zum Saisonende ausgeliehen und muss nur noch den Medizincheck absolvieren. Bremens Trainer Florian Kohfeldt hatte eigentlich gehofft, bereits im Trainingslager auf Mallorca einen neuen Spieler begrüßen zu können. Doch beide Clubs einigten sich erst jetzt auf das Leihgeschäft. In Hoffenheim war Vogt als Kapitän in die Saison gegangenen, zuletzt bei Trainer Alfred Schreuder aber in Ungnade gefallen. (dpa)

Werder-Tweet

