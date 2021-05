Nagelsmann will "keine Experimente" in Dortmund

Bei der Pokal-Generalprobe gegen Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga will RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann nicht pokern.

"Es gibt nicht allzu viel Spielraum für Experimente", sagte der 33-Jährige und erklärte in Richtung BVB-Trainer Edin Terzic: "Ich kann Edin den Tipp geben, dass wir nichts machen werden, was wir noch nie gemacht haben. Wir wollen das Spiel gewinnen." Leipzig muss am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim BVB antreten, trifft dann am Donnerstag (20.45 Uhr/ ARD und Sky) beim Pokalfinale in Berlin wieder auf die Borussia.

Nagelsmann erklärte seinen Standpunkt damit, dass zu viele Veränderungen negative Folgen hätten. "Wir werden den Plan durchziehen, den wir die ganze Saison gespielt haben. Sonst würde es den Rhythmus vom Team nehmen und die Spieler zu arg verunsichern, was nicht wirklich sinnvoll ist", sagte der künftige Bayern-Coach. Man wolle es zudem besser machen als im Hinspiel. Dort verlor Leipzig trotz großer Überlegenheit im ersten Abschnitt am Ende 1:3.

Die Reise nach Dortmund tritt RB ohne Christopher Nkunku und Tyler Adams an. Beide Profis werden von Rückenproblemen ausgebremst, selbst ihr Einsatz im Pokal ist fraglich. Zudem sind einige Spieler leicht angeschlagen. "Wir werden niemanden schonen, der gesund ist", betonte Nagelsmann.

