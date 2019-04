Preetz über Trainersuche: "Zeit bis zum Saisonende"

Nach dem 6:0 seines FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart hat auch Geschäftsführer Stefan Reuter kaum noch Zweifel am Klassenverbleib der bayerischen Schwaben.

