RB-Coach Nagelsmann hakt Titelchance in der Bundesliga ab

Leipzig (dpa) - Nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen den FC Bayern hat RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann die Meisterschaft abgeschrieben.

Es gehe jetzt darum, in der Fußball-Bundesliga Zweiter zu werden, sagte der 33-Jährige bei Sky im Anschluss an das 0:1 (0:1) von RB. "Wir spielen eine gute Saison, die müssen wir so weiterspielen - auch wenn die erste Chance auf einen Titel weg ist." Der Vorsprung des Münchner Tabellenführers auf Leipzig beträgt bei noch sieben Spielen nun sieben Punkte.

"Das ist natürlich nicht einfach, da müssen wir nicht drumherum reden", sagte Nagelsmann. "Das ist die hohe Kunst eines Spielers und eines Trainers. Natürlich muss man das kurz sacken lassen, das ist - glaube ich - ganz normal, wenn im Leben ein Ziel weg scheint. Die Jungs haben einen guten Charakter und haben nicht aufgegeben." Im Gegensatz zu den Bayern sind die Leipziger noch im DFB-Pokal vertreten, das Halbfinale steigt am 30. April.

