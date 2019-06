RB-Geschäftsführer verteidigt Kooperation mit Paderborn

Youngster

BVB-Wunderkind Youssoufa Moukoko: Bewunderung und Zweifel

Er schießt als 14-Jähriger in der U17 Tore am Fließband. Deshalb gilt BVB-Youngster Youssoufa Moukoko als Wunderkind. Eine Garantie für eine große Karriere ist das aber nicht, außerdem gibt es Zweifel an seinem Geburtsdatum.