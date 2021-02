vor 1 Min.

RB Leipzig gegen Schalke wieder mit Konaté und Kampl

RB Leipzig kann im Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 am Samstag (15.

30 Uhr/Sky) wieder auf Abwehrspieler Ibrahima Konaté und Mittelfeld-Motor Kevin Kampl zurückgreifen.

Beide sind nach ihren Blessuren und dem Ausfall im Pokal-Spiel gegen den VfL Bochum (4:0) ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, berichtete Trainer Julian Nagelsmann am Freitag. Während Konaté einen guten und quick-fidelen Eindruck mache, werde man bei Kampl die Belastungsteuerung verfeinern, bis dieser wieder völlig beschwerdefrei ist, sagte Nagelsmann. "Aktuell ist bei ihm ein Einsatz in jedem zweiten Spiel vorgesehen", bemerkte der RB-Trainer.

Noch keine Option für das Schalke-Spiel sind Justin Kluivert und Emil Forsberg. Mit deren Rückkehr rechnet der Trainer in den nächsten Wochen, wobei für Forsberg die Spiele gegen Augsburg am nächsten Samstag oder Liverpool am 16. Februar als Ziel ausgegeben sind.

© dpa-infocom, dpa:210205-99-316307/3 (dpa)

