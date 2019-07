vor 18 Min.

RB Leipzig vor Verpflichtung von Nkunku aus Paris

Leipzig (dpa) – Fußball-Bundesligist RB Leipzig steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Christopher Nkunku.

Wie die "Leipziger Volkszeitung" berichtet, soll der Transfer des 21 Jahre alten Offensivspielers vom französischen Meister Paris Saint-Germain zu den Sachsen bald vollzogen werden.

Nkunku habe den Medizincheck in Leipzig allerdings noch nicht absolviert. Nkunku, der in Paris noch einen Vertrag bis 2020 besitzt und laut Medienberichten 15 Millionen Euro Ablöse plus Bonuszahlungen kosten soll, wäre bei RB nach Ibrahima Konaté (20 Jahre), Dayot Upamecano (20), Nordi Mukiele (21) und Jean-Kevin Augustin (22) mittlerweile der fünfte Franzose. (dpa)

