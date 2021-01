13:40 Uhr

RB-Nationalspieler Henrichs erst im Februar wieder fit

Die Rückkehr des verletzten Fußball-Nationalspielers Benjamin Henrichs verzögert sich um mindestens einen Monat.

Der von AS Monaco an RB Leipzig ausgeliehene Verteidiger pausiert bereits seit Ende November mit Knieproblemen an der Patellasehne.

"Das Ziel ist es, dass er im Februar wieder einsteigt. Es ist aber relativ schwer vorherzusagen, da er immer noch Probleme hat", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Freitag. Henrichs war bisher für Leipzig siebenmal in der Bundesliga zum Einsatz gekommen.

