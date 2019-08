vor 7 Min.

Rekord-Club Werder will kein Dino sein - "Ausgestorben"

Trotz des Rekords von 1867 Spielen im Fußball-Oberhaus will Werder Bremen nicht in jeder Hinsicht dem überflügelten Rivalen aus Hamburg nacheifern.

Unter keinen Umständen will man Dino genannt werden.

"Dieser Spitzname soll dem Hamburger SV vorbehalten bleiben", sagte Sportvorstand Frank Baumann bei Sky. Werder Bremen bestreitet gegen Fortuna Düsseldorf sein 1867. Bundesliga-Spiel und zieht damit am momentanen Zweitligisten HSV vorbei. "Zudem habe ich gelernt, dass Dinos schonmal ausgestorben sind, insofern sind wir auf der Suche nach einem anderen Namen", sagte Baumann.

Werder geht als einziger Club in seine 56. Bundesliga-Saison. Nur in der Spielzeit 1980/81 spielten die Hanseaten nicht in der höchsten Klasse. Bayern München startet seine 55. Bundesliga-Saison und liegt mit nun 1841 Spielen hinter dem HSV (1866 Spiele) auf Rang drei. (dpa)

Themen Folgen