23:09 Uhr

Ribéry vor Vertragsunterschrift in Saudi-Arabien oder Katar

Ex-Bayern-Profi Franck Ribéry steht nach Informationen der "Bild"-Zeitung unmittelbar vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien oder Katar.

Wie die Zeitung ohne Angaben von Quellen am Donnerstagabend berichtet, soll der 36 Jahre alte Franzose bereits am Freitag zur Vertragsunterschrift an den Golf reisen. Am Donnerstag habe er einen Medizincheck in München absolviert. Ribéry hatte zwölf Jahre für den FC Bayern gespielt. Sei n Vertrag war nach der vergangenen Saison nicht verlängert worden. (dpa)

"Bild"-Bericht (kostenpflichtig)

