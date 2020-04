vor 50 Min.

Robben nächster prominenter Gast im Bayern-Training

Der FC Bayern München hat bei seinem Video-Training erneut einen prominenten Gast begrüßt.

Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, nahm der frühere Offensivstar Arjen Robben am Freitag in Zeiten der Coronavirus-Krise an einer Cyber-Einheit teil und kam auch ins Schwitzen.

Vor dem 36-jährigen Robben hatte sich auch schon der 2014er-Weltmeister Bastian Schweinsteiger zuschalten lassen. Robben hatte im vergangenen Sommer nach zehn Jahren beim FC Bayern seine Karriere beendet. (dpa)

Tabelle Bundesliga

Spielplan FC Bayern

Kader FC Bayern

Alle News FC Bayern

Mitteilung

Themen folgen