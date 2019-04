11:40 Uhr

Rummenigge lobt Entwicklung von Werder Bremen

Vor den beiden Duellen zwischen Bayern München und Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga und im DFB-Pokal hat der Münchner Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge die Entwicklung des alten Rivalen gelobt.

"Das waren schon große Kämpfe damals, vergleichbar zu den Spielen heute gegen Borussia Dortmund", sagte Rummenigge in einem Interview des Bremer "Weser Kuriers" über das historische Verhältnis beider Clubs.

"Grundsätzlich sehe ich die Entwicklung von Werder Bremen sehr positiv", meinte Rummenigge weiter. "Insbesondere seitdem sie mit Florian Kohfeldt einen neuen Trainer haben, der offensichtlich sehr gut zu diesem Club und dieser Mannschaft passt. Sie haben sich jetzt wieder nach oben entwickelt und sind sogar wieder in Reichweite zu den Europa-League-Plätzen. Ich empfinde die Entwicklung als sehr gut, da Werder Bremen für die Bundesliga immer ein wichtiger Club war."

Bayern und Werder treffen an diesem Samstag zunächst in der Fußball-Bundesliga aufeinander. Am Mittwoch folgt dann die zweite Partie im Halbfinale des DFB-Pokals. (dpa)

Rummennigge-Interview

Themen Folgen