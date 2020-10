22.10.2020

Sané zurück im Mannschaftstraining des FC Bayern

Fußball-Nationalspieler Leroy Sané ist beim FC Bayern in das Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Der seit Ende September wegen einer Kapselverletzung im rechten Knie fehlende Flügelspieler war wieder bei der Einheit des deutschen Fußball-Meisters dabei. Gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) könnte der 24-Jährige sein Comeback geben.

Gemeinsam mit den Spielern, die am Vorabend beim 4:0 in der Champions League gegen Atlético Madrid nicht in der Startelf standen, war Sané im Training gefordert. Nach dem Aufwärmen und einigen intensiven Sprints standen laut Club-Angaben vom Donnerstag Spielformen auf dem Programm. Unter der Anleitung von Co-Trainer und WM-Rekordtorjäger Miroslav Klose trainierte Sané in einer Extra-Einheit dazu noch einige Abschlüsse.

Der schon länger fehlende Abwehrspieler Tanguy Nianzou setzte sein Aufbauprogramm nach einer Oberschenkelverletzung fort. Der 18-Jährige muss sich weiter gedulden. Gegen Frankfurt wollen die Münchner den sechsten Pflichtspielsieg in Serie einfahren.

© dpa-infocom, dpa:201022-99-41237/2 (dpa)

Mitteilung

Bayern-Kader

Bayern-Spielplan

Titelgewinne FC Bayern

Mitteilung

Themen folgen