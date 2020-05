vor 34 Min.

Schaaf über Pizarro: "Claudio ist ein Menschenfänger"

Werder Bremens langjähriger Trainer Thomas Schaaf hat die herausragenden sportlichen Leistungen und menschlichen Qualitäten von Stürmer Claudio Pizarro gewürdigt.

In einem Interview des "Weser-Kuriers" antwortete der 59-Jährige auf die Frage, ob Pizarro zu den besten Spielern gehöre, mit denen er in seiner Karriere gearbeitet habe: "Natürlich gehört er zu den besten, allein weil er ein kompletter Spieler mit so vielen Fähigkeiten war."

Von seinem Wesen her habe sich der mittlerweile 41 Jahre alte Pizarro "nicht groß verändert", sagte der Ex-Werder-Coach. Schon bei seinem Wechsel aus Peru in die Fußball-Bundesliga vor rund 20 Jahren sei er so gewesen, "wie er bis heute ist: immer freundlich, immer interessiert, immer respektvoll". Pizarro will seine erfolgreiche Karriere nach dieser wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Saison beenden. Vieles spricht dafür, dass er danach als Markenbotschafter zu seinem früheren Club FC Bayern München zurückkehren wird.

"Claudio ist ein Menschenfänger. Er kann Menschen mitnehmen, sie begeistern, wenn er den Raum betritt mit seinem Lächeln, seiner höflichen und respektvollen Art. "So hat er viele Menschen für sich gewonnen", sagte Schaaf über den ältesten Torschützen der Bundesliga-Geschichte. (dpa)

