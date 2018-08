vor 35 Min.

Schalke 04 besiegt AC Florenz im Testspiel mit 3:0 Bundesliga

Dem Fußball-Bundesligisten Schalke 04 ist die Generalprobe vor dem Saisonstart gelungen.

Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco setzte sich im Testspiel gegen den AC Florenz aus der italienischen Serie A mit 3:0 (0:0) durch. Vor 17 131 Zuschauern in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen konnte Schalke bereits im ersten Abschnitt spielerisch überzeugen, erzielte die Tore aber erst weit nach der Pause. Weston McKennie (69. Minute), Steven Skrzybski (75.) und Cedric Teuchert (85.) waren erfolgreich. In ihrem ersten Saison-Pflichtspiel treten die Schalker am Freitag (20.45 Uhr) im DFB-Pokal beim Regionalligisten 1. FC Schweinfurt 05 an. (dpa)

