Schalke - Düsseldorf live im TV, Stream und Ticker - Spielstand, Ergebnis, Spielplan

Bundesliga live im TV und Stream: Am 9.11.19 steht das Spiel Schalke - Düsseldorf an.

FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf live im TV und Stream: So funktioniert die Bundesliga-Übertragung am 9.11.19. Welcher TV-Sender überträgt: Sky oder DAZN? Hier der Live-Ticker mit Spielstand, Ergebnis, Spielpan und Bundesliga-Tabelle.

Schalke spielt in der Bundesliga am 9.11.19 gegen Fortuna Düsseldorf. In diesem Artikel bekommen Sie die Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream. Welcher Sender zeigt das Spiel? Sky oder DAZN?

Nach dem Sieg gegen den FC Augsburg steht der FC Schalke 04 vor Spieltag 11 auf Platz 6 in der Tabelle, Tabellenführer Gladbach ist nur vier Punkte entfernt. Mit einem Sieg könnte der Verein also in Richtung Spitze ziehen - vorausgesetzt die Konkurrenz schwächelt.

Hier erfahren Sie, wie Sie das Spiel Schalke - Düsseldorf live im TV und Stream sehen. Im Free-TV und Gratis-Stream wird es nicht gezeigt. Weiter unten im Artikel finden Sie aber kostenlos einen Live-Ticker mit Spielstand, Ergebnis, Spielplan und Bundesliga-Tabelle-.

Schalke gegen Düsseldorf live im TV und Online-Stream - TV-Sender und Übertragung am 9.11.19: Sky oder DAZN?

Hier bekommen Sie die Infos zum Spiel Schalke vs. Düsseldorf:

Spieltag: Samstag, 9.11.19

Anpfiff: 15.30 Uhr

Free-TV/Fernsehen: keine Übertragung

Pay-TV: Sky

Live-Ticker: bei uns weiter unten im Datencenter

Online-Stream: Sky Go

FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf live: Bundesliga im Free-TV, Bezahl-Fernsehen und im Stream im Internet

Die Bundesligaspiele dieser Saison werden fast nicht im Free-TV live übertragen. Das Streamingportal DAZN und der Bezahlsender Sky zeigen nun jeweils einen Teil der Begegnungen, nachdem Eurosport seine Übertragungsrechte an DAZN verkauft hat. Im öffentlichrechtlichen Fernsehen können Sie zwei ausgewählte Freitagsspiele im ZDF sehen.

DAZN Stream - alle Freitagsspiele und Montagsspiele sowie die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr

Sky Fernsehen - alle Samstagsspiele in der Konferenz, alle Sonntagsspiele um 15.30 & 18 Uhr

Sky Go Stream - alle Samstagsspiele in der Konferenz, alle Sonntagsspiele um 15.30 & 18 Uhr

ZDF Fernsehen - Freitagsspiele am 17. und 18. Spieltag der Bundesliga

Schalke 04 im Live-Ticker: Spielstand, Ergebnis, Spielplan und Bundesliga-Tabelle

"Wie haben die Schalker gespielt?" Unser Datencenter beantwortet diese Frage schnell und übersichtlich: Ergebnisse, Tabelle und Spielstand immer live und topaktuell.

Bei Schalke live mitfiebern: Im Stadion oder vor dem Fernseher

Schalke-Fans rollen seit Jahrzehnten die Augen, wenn die Frage aufkommt: "Wo liegt eigentlich Schalke?" Der Fußballclub, der im Gelsenkirchener Stadtteil Schalke 1904 gegründet wurde, gehört zu den deutschen Vereinen mit dem meisten Fan-Potential. Schalke 04 zählt aktuell 158.000 Mitglieder (Juli 2019), einer Hochrechnung zufolge drücken 3,6 Millionen Fans den Königsblauen die Daumen.

Schalke 04 ist in der Bundesliga seit den Anfangstagen dabei

Die Schalker Fans halten auch in schlechten Zeiten zu ihrem Fußballclub - auch bei den Abstiegen in der 1980er Jahren. Seit der Saison 1991/92 spielen die Knappen ununterbrochen in der 1. Bundesliga, ihre Platzierung in der Tabelle durchzieht aber keine Konstanz. Der Vizemeister von 2017/18 musste sich in der darauffolgenden Saison mit einem enttäuschenden 14. Platz zufrieden geben. Wie die aktuelle Bundesliga-Saison für Schalke ausgehen wird, sehen Sie an den Schalker Spieltagen live im TV, online im Live-Stream oder direkt im Stadion.

