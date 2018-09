14:05 Uhr

Schalke hofft auf Trendwende: "Haben großen Respekt" Bundesliga

Trainer Domenico Tedesco vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 sieht sein Team trotz des Saisonfehlstarts auf dem Weg der Besserung.

"In den Spielen gegen Porto und gegen Bayern haben wir positive Signale gesehen. Die Mannschaft ist fokussiert, konzentriert und hungrig auf Erfolg", sagte der 33-Jährige einen Tag vor der Partie beim SC Freiburg am Dienstag (20.30 Uhr). Den Absturz des Vorjahreszweiten auf den letzten Bundesliga-Tabellenrang will der Fußball-Lehrer nicht überbewerten: "Diese Tabellensituation ist keine Konstante. Die sieht in zwei, drei Wochen wieder anders aus. Das geht dann relativ zügig."

Bei aller Zuversicht machte Tedesco aus seinen Sorgen keinen Hehl: "Vier Niederlagen am Stück tun weh. Wir haben großen Respekt vor der Situation." Obwohl die avisierten Champions-League-Plätze bereits mindestens acht Punkte entfernt liegen, sieht Christian Heidel keinen Grund zur Veränderung der Saisonziele: "Die Saisonziele werden wir nach vier Spieltagen nicht in irgendeiner Art und Weise korrigieren. Aber natürlich mache ich mir Sorgen. Alles andere wäre fatal. Wir arbeiten alle daran, das zu verbessern." (dpa)

