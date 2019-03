Mitgliederversammlung

Kind-Erben kontra Kind-Gegner: Wer gewinnt den 96-Streit?

Selten ist die Mitgliederversammlung bei einem Bundesliga-Verein so mit Spannung erwartet worden wie am Samstag bei Hannover 96. Formal stehen nur Wahlen zum Aufsichtsrat an. Entschieden wird aber ein erbitterter Richtungsstreit zweier Lager.