Schwarz spürt Vertrauen - "Das ist wichtiger als Ruhe"

Trainer Sandro Schwarz sieht bei Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 auch nach fünf Niederlagen in sechs Liga-Spielen eine positive Grundlage für eine weitere langfristige Zusammenarbeit.

"Ich spüre Vertrauen, das ist wichtiger als Ruhe", sagte der am Wochenende nach einer Gelb-Roten Karte gesperrte Schwarz dem "Kicker". Für ihn sei auch bei Misserfolg nicht die Rückmeldung das Wichtigste, sondern "dass man Vertrauen in sich selbst hat". Der 40 Jahre alte Ex-Profi ist derzeit in seiner dritten Bundesliga-Saison Mainzer Trainer.

Im Torwartduell zwischen Robin Zentner und Florian Müller erklärte der Coach noch einmal seine getroffene Wahl: "Robin Zentner steht in der Kiste. Das Momentum ist auf seiner Seite, die Qualität, die er im Training und in den Spielen abgerufen hat, und seine Ausstrahlung unterstreichen das." Man wolle die Diskussion jetzt nicht jede Woche weiterführen, "das wäre Energieverschwendung". Schwarz wird am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Paderborn von seinem Co-Trainer Jan-Moritz Lichte vertreten. (dpa)

