vor 20 Min.

Streich will keine "verbrannte Erde" hinterlassen

Christian Streich würde den SC Freiburg am liebsten zu einem perfekten Zeitpunkt verlassen.

"Das Größte wäre es, im richtigen Moment zu gehen", sagte der aktuell dienstälteste Trainer der Fußball-Bundesliga in der Sky-Sendung "Wontorra on Tour". Aber das sei sehr kompliziert, ergänzte der 54-Jährige. "Ich will keine verbrannte Erde, das wäre für mich furchtbar. Das schaffen wir aber."

Streich arbeitet seit siebeneinhalb Jahren als Chefcoach der Profimannschaft des Sport-Clubs. Dass er in seiner Karriere auch für einen anderen Verein arbeitet, schließt er nicht aus. "Wenn ich zwei, drei Leute um mich herum hätte, die mir vertrauen, dann könnte ich vielleicht auch woanders arbeiten", sagte er. "Aber ich bin hier und froh, dass die mich immer noch wollen." (dpa)

Kader SC Freiburg

Spielplan SC Freiburg

Saison-Statistik SC Freiburg

Bundesliga-Tabelle

Themen Folgen