Stürmer Gonzalez trainiert wieder beim VfB Stuttgart

Angreifer Nicolas Gonzalez hat nach rund einem Monat Verletzungspause wieder eine individuelle Einheit auf dem Trainingsplatz des VfB Stuttgart absolviert.

Der argentinische Fußball-Nationalspieler absolvierte am Nachmittag vorab ein leichtes Aufwärmprogramm mit der Mannschaft, anschließend trainierte der 22-Jährige gemeinsam mit dem ebenfalls zuvor verletzten Clinton Mola weiter. Gonzalez hatte sich beim Bundesliga-Auswärtsspiel in Leverkusen Anfang Februar einen Muskelfaserriss an der Oberschenkelrückseite zugezogen.

