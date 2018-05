vor 5 Min.

Trainingsauftakt bei Werder Bremen am 2. Juli Bundesliga

Werder Bremen startet am 2.

Juli in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. In den ersten Tagen führt Chefcoach Florian Kohfeldt mit seinen Spielern die üblichen individuelle Leistungstests durch, das erste Mannschaftstraining ist für den 8. Juli vorgesehen.

Bis zum Beginn der Spielzeit 2018/19 am letzten August-Wochenende absolvieren die Norddeutschen dann zwei Trainingslager. Zunächst zieht Kohfeldt sein Team in Österreich im Zillertal zusammen (12.-21.7.), dann geht es noch für rund eine Woche nach Grassau an den Chiemsee (4.-10.8.). (dpa)

