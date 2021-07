Wolfsburgs Rexhbecaj vor Leih-Wechsel zum VfL Bochum

Mittelfeldspieler Elvis Rexhbecaj steht vor einem Wechsel auf Leihbasis vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zum Aufsteiger VfL Bochum.

"Bochum hat Interesse, der Spieler hat Interesse, wir haben Interesse", sagte VfL-Sportchef Jörg Schmadtke dem "Sportbuzzer" in einem Bericht. In Wolfsburg besitzt der 23-Jährige noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Beim Ruhrpott-Club soll er für ein Jahr Spielpraxis sammeln.

Rexbehcaj spielte in den vergangenen Jahren anderthalb Jahren auf Leihbasis beim 1. FC Köln und bestritt in dieser Zeit 43 Bundesligaspiele. In Wolfsburg ist die Konkurrenz im Mittelfeld dennoch zu groß. "Aus Elvis' Sicht ist Bochum im Moment die beste Option. Was dann in einem Jahr ist, wird man sehen", sagte Schmadtke.

