Triple-Trainer Heynckes lobt Bayern-Coach Flick

Trainer-Legende Jupp Heynckes hat Hansi Flick nach der deutschen Meisterschaft für dessen Arbeit beim FC Bayern München gelobt.

"Am meisten imponieren mir die Homogenität der Elf auf dem Platz und die Harmonie der Spieler außerhalb", schrieb Heynckes in einem Kommentar für den "Kicker": "Ich sehe darin das Werk Hansi Flicks und seines Trainerteams." In den Augen des 75 Jahre alten Heynckes, der den FC Bayern 2013 zum bislang einzigen Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal-Sieg und Champions-League-Sieg einer deutschen Fußballmannschaft führte, ist Flicks Ernennung zum Cheftrainer "eine Zeitenwende für den Verein". (dpa)

