Union gegen neuen Arminia-Coach gefordert - Luthe zurück

Wieder mit Stammtorwart Andreas Luthe wird der 1.

FC Union Berlin die nächste Bundesliga-Aufgabe angehen.

"Er konnte im Training das volle Programm absolvieren und hat einen guten Eindruck gemacht. Von daher steht nichts im Wege, ins Tor zurückzukommen", sagte Urs Fischer vor der Partie des Berliner Fußball-Erstligisten am Sonntag (18.00 Uhr) bei Aufsteiger Arminia Bielefeld. Zuletzt hatte für den aus persönlichen Gründen und einer leichten Knieblessur fehlenden Luthe die Liverpool-Leihgabe Loris Karius drei Mal über 90 Minuten im Union-Tor gestanden. "Loris hat es gut gemacht, aber er hat auch profitiert von den Umständen", bemerkte Fischer.

Im Hinspiel hatte Union mit 5:0 gegen die Arminia den höchsten Sieg in der jungen Bundesliga-Vereinsgeschichte eingefahren. "So einfach werden sie es uns nicht mehr machen", sagte Fischer. Zumal der Trainerwechsel von Uwe Neuhaus zu Frank Kramer beim Gegner sicher zu einigen Veränderungen führen wird. "Wir wissen nicht genau, was uns erwartet", sagte Fischer: "Es ist nicht ganz so einfach gegen so einen Gegner." Ein neuer Trainer komme auch immer mit neuen Ideen.

In Bielefeld müssen die Berliner ohne die verletzten Christopher Lenz, Taiwo Awoniyi, Anthony Ujah und Sheraldo Becker auskommen. Grischa Prömel, der beim jüngsten 1:1 gegen Hoffenheim angeschlagen vom Platz musste, steht dagegen zur Verfügung.

