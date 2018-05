vor 20 Min.

Vertrag für HSV-Trainer Titz: Unterschrift verzögert sich Bundesliga

Drei Tage nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga arbeitet Trainer Christian Titz mit Hochdruck an der Mannschaft für das Projekt Wiederaufstieg. Da bleibt keine Zeit für die Unterschrift unter einem neuen Vertrag.

Nicht einmal für eine Unterschrift unter seinem neuen Vertrag beim Bundesliga-Absteiger Hamburger SV hat die Zeit für Christian Titz gereicht.

Seitdem der erstmalige Gang in die Zweite Liga nach 55 Jahren feststeht, führt der 47-Jährige mit vielen Spielern Gespräche und sucht eine starke Mannschaft für das Projekt Wiederaufstieg.

"Wir sind uns handelseinig", versicherte Titz in Sachen eigener Vertrag. Letztlich gilt seine Unterschrift ohnehin nur noch als Formalie, nachdem der Verein bereits am vergangenen Donnerstag verlauten ließ, mit Titz auch in die 2. Bundesliga zu gehen. Am Montag waren letzte Details geklärt worden. Dass der Kontrakt eine Laufzeit von zwei Jahren hat, wollte er nicht bestätigen.

Viel wichtiger ist Titz, dass er das Personaltableau so schnell wie möglich fertig hat. Bis zum Auftakt der Vorbereitung am 21. Juni will er weitgehend Klarheit haben. "Beim Trainingsstart werden wir das Gros unseres Kaders stehen haben", meinte der HSV-Trainer drei Tage nach dem letztlich nutzlosen 2:1-Sieg seines Teams zum Saisonfinale gegen Borussia Mönchengladbach.

Titz gab sich optimistisch, eine Mannschaft zusammen zu bekommen, die den Abstieg gleich wieder korrigiert. "Wenn wir den ein oder anderen halten können, dazu noch drei, vier Neuzugänge plus den jungen Spielern, dann sieht der Kader gar nicht schlecht aus."

Zu den wichtigsten Personalien zählen Lewis Holtby und Aaron Hunt. Die beiden Mittelfeldakteure hatten maßgeblichen Anteil daran, dass die Mannschaft seit Titz' Beförderung Mitte März vom U21- zum Cheftrainer der Profis in acht Spielen 13 Punkte holte. "Ich fände es super, wenn Lewis und Aaron bleiben würden", sagte Titz. "Spieler mit dieser Qualität muss man erst einmal finden."

Bei beiden Spielern laufen die Verträge aus. Sie gehören bislang zu den Großverdienern und müssten in der 2. Bundesliga Abstriche hinnehmen. Die Hoffnung auf einen Verbleib der beiden hat Titz noch nicht aufgegeben, auch wenn zumindest Hunt bereits mit Hannover 96 in Verbindung gebracht wird.

Bislang stehen als neue Spieler Abwehrmann David Bates von den Glasgow Rangers und das 19 Jahre alte Sturm-Talent Manuel Wintzheimer vom FC Bayern München fest. Als weiterer Zugang ist der ablösefreie Mittelfeldspieler Christoph Moritz vom Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern im Gespräch. (dpa)

