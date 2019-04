VfB Stuttgart bekommt Lizenz für erste und zweite Liga

Fußball-Bundesliga

Hertha will wieder treffen - Preetz: Kein radikaler Umbruch

Sechs Spiele nicht gewonnen, nur ein Tor in den jüngsten vier Partien erzielt: Hertha BSC will in der Fußball-Bundesliga endlich wieder treffen und den Abwärtstrend noch vor dem Saisonende stoppen.