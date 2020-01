vor 41 Min.

VfB Stuttgart verpflichtet Churlinov vom 1. FC Köln

Darko Churlinov wechselt wie erwartet vom 1.

FC Köln zum VfB Stuttgart. Der 19 Jahre alte Flügelspieler bekommt beim Fußball-Zweitligisten einen Vertrag bis Sommer 2024. Das teilten die Schwaben mit.

Churlinov hatte am Dienstag bereits mit einer Gastspielerlaubnis am ersten Mannschaftstraining unter dem neuen Coach Pellegrino Matarazzo teilgenommen.

"Er ist auf beiden Außenbahnen sowohl in der Defensive als auch in der Offensive einsetzbar und auch wegen dieser Vielseitigkeit ein absolut sinnvoller Transfer für uns", sagte Sportdirektor Sven Mislintat. In Köln spielte er vor allem für die zweite Mannschaft. (dpa)

Kader des VfB Stuttgart

Spielplan des VfB Stuttgart in der 2. Bundesliga

Zu- und Abgänge des VfB Stuttgart

Mitteilung zu Churlinov-Verpflichtung

Themen folgen