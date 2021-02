vor 14 Min.

VfL-Coach Glasner will in Augsburg "perfekte Woche" krönen

Will beim Gastspiel in Augsburg die Wolfsburger Erfolgsserie fortsetzen: VfL-Coach Oliver Glasner.

Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner hat vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg keine Personalsorgen.

"Es sieht personell gut aus", sagte der 46-Jährige am Freitag und damit einen Tag vor der Partie beim 13. der Tabelle.

"Ein einziges kleines Fragezeichen ist Renato Steffen, dessen Muskulatur gestern ein wenig gezwickt hat", sagte Glasner über den Schweizer Mittelfeldspieler. Glasner geht jedoch davon aus, dass Steffen zur Verfügung steht.

Ein Sieg beim FC Augsburg wäre für Glasner der Abschluss einer "perfekten Woche". Am Mittwoch zog der VfL durch ein 1:0 gegen den FC Schalke 04 ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein. Drei Tage zuvor schlugen die Niedersachsen den SC Freiburg in der Liga 3:0. Mit einem weiteren Sieg würden sich die in der Bundesliga zuletzt fünfmal unbezwungenen Wolfsburger weiter auf den Champions-League-Plätzen festsetzen.

Unabhängig vom Resultat des Tabellendritten kündigte Glasner bereits an, seinen Spielern in dieser dicht getakteten Saison ohne echte Winter-Unterbrechung nach der Begegnung eine Verschnaufpause zu geben. "Sonntag, Montag und Dienstag ist frei", sagte er. Die anschließende Partie gegen Borussia Mönchengladbach findet am Sonntag, 14. Februar, statt.

