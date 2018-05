vor 38 Min.

VfL Wolfsburg: Genaue Fehleranalyse erst nach der Saison Bundesliga

Wolfsburgs Geschäftsführer Wolfgang Hotze hat Fehler der Club-Führung in der jüngeren Vergangenheit eingeräumt, eine genaue Fehleranalyse aber auf die Zeit nach der Saison verschoben.

"Wir beziehen eine Menge Prügel im Moment, damit müssen wir leben. Wir haben seit der Saison 2015/16 sicherlich einige Fehler gemacht, sonst wäre die Lage nicht so, wie sie im Moment ist", sagte Hotze in einem Interview der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung". Selbstkritik tue daher sicher gut, "aber für eine genaue Analyse der Fehler ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt."

Der VfL Wolfsburg geht als Tabellen-16. in den letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga am Samstag. Die Niedersachsen haben zwei Punkte Vorsprung auf den Hamburger SV und drei Zähler Rückstand auf den SC Freiburg auf Platz 15. Mit einem Remis gegen den bereits als Absteiger feststehenden 1. FC Köln würde Wolfsburg angesichts des klar besseren Torverhältnisses gegenüber Hamburg zumindest Rang 16 verteidigen. Dann ginge es in der Relegation gegen Holstein Kiel.

Dass Trainer Bruno Labbadia den VfL weiter vor dem Abstieg retten soll, stand für Hotze nie zur Debatte. "Natürlich nicht. Ihn infrage zu stellen, war für uns auch nach dem Leipzig-Spiel kein Thema. Unmittelbar vor einem so wichtigen Saisonfinale wäre das ja wohl auch sehr unvernünftig und würde überhaupt keinen Sinn ergeben", sagte der 66-Jährige. Außerdem sei man von Labbadias nach wie vor überzeugt. (dpa)

Hotze-Interview bei sportbuzzer.de

