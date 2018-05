VfL Wolfsburg schließt erneuten Trainerwechsel aus

Frankfurter Legende

"Alex Meier ist Eintracht Frankfurt": Comeback mit Tor

Es war sein erster Einsatz in dieser Saison, er stand nicht einmal fünf Minuten auf dem Platz - und meldete sich gleich mit einem Tor in der Bundesliga zurück. Der lange verletzte Torjäger Alexander Meier war am Samstag der Mann des Tages in Frankfurt.