vor 33 Min.

VfL Wolfsburg vor Verpflichtung von Pavao Pervan Bundesliga

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg steht unmittelbar vor der Verpflichtung des österreichischen Torwarts Pavao Pervan.

Das teilte der Verein am Montag mit.

Der 30 Jahre alte Kapitän des österreichischen Bundesligisten Linzer ASK soll einen Dreijahresvertrag in Wolfsburg erhalten. Der gebürtige Bosnier muss sich nur noch einer sportärztlichen Untersuchung unterziehen.

Der Schlussmann war im vergangenen Jahr erstmals in den Kader der österreichischen Nationalmannschaft berufen worden. Seit 2010 spielte er für Linz in mehr als 200 Pflichtspielen. Pervan war beteiligt an den Aufstiegen des Linzer ASK 2014 in die 2. Liga und 2017 in die Bundesliga. In der abgelaufenen Saison qualifizierte er sich mit der Mannschaft für die Europa League. (dpa)

Mitteilung VfL Wolfsburg

